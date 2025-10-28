Иллюстративное фото

В Черновицкой области рассматривали дело о привлечении к ответственности майора ТЦК из-за незаконной мобилизации мужчины с отсрочкой. Отмечается, что мобилизованный был студентом

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Летом 2025 года военный ТЦК призвал на военную службу мужчину с действующей отсрочкой от мобилизации. Этот человек был студентом вуза "Международный профессиональный колледж эколого-информационной и медицинской безопасности Центрально-Европейского университета".

После мобилизации адвокат студента обращался с жалобой в Черновицкую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона. Впоследствии в отношении майора были составлены протоколы из-за небрежного отношения к службе.

На суде военный признал свою вину. Суд наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.