15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
15:14  28 октября
Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром
14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
UA | RU
UA | RU
28 октября 2025, 09:30

На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом

28 октября 2025, 09:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Черновицкой области рассматривали дело о привлечении к ответственности майора ТЦК из-за незаконной мобилизации мужчины с отсрочкой. Отмечается, что мобилизованный был студентом

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Летом 2025 года военный ТЦК призвал на военную службу мужчину с действующей отсрочкой от мобилизации. Этот человек был студентом вуза "Международный профессиональный колледж эколого-информационной и медицинской безопасности Центрально-Европейского университета".

После мобилизации адвокат студента обращался с жалобой в Черновицкую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона. Впоследствии в отношении майора были составлены протоколы из-за небрежного отношения к службе.

На суде военный признал свою вину. Суд наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК суд мобилизация Черновицкая область
Смерть мобилизованного Романа Сопина в ТЦК Киева: адвокат обнародовал заключение судмедэкспертизы
28 октября 2025, 14:21
65-летний врач-терапевт из Херсонской области подделывала медицинские заключения для уклонистов
27 октября 2025, 14:32
На Ровенщине тяжелобольная женщина осталась без ухода из-за мобилизации сына
26 октября 2025, 11:28
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Украина увеличила экспорт масла: сумма достигает 90 миллионов долларов
28 октября 2025, 23:30
В Украине меняется стоимость фруктов: какие ценники в популярных супермаркетах
28 октября 2025, 23:00
В Чернобыле заметили собак с синей шерстью: специалисты объяснили, что произошло
28 октября 2025, 22:55
В ВСУ опровергли заявления России о якобы окружении Купянска
28 октября 2025, 22:31
Доверилась незнакомцу: на Буковине псевдобанкир украл у женщины деньги
28 октября 2025, 22:25
В Украине могут возникнуть проблемы с отоплением: энергоэксперт назвал города
28 октября 2025, 22:18
Международные партнеры помогают Харьковщине готовиться к отопительному сезону
28 октября 2025, 21:59
Сын киевских актеров умер после посещения ТЦК: названа официальная причина смерти
28 октября 2025, 21:58
В Херсоне судили многодетную мать, работавшую на россиян
28 октября 2025, 21:55
Россияне прорвались на окраине Мирнограда: продолжаются уличные бои, — Силы обороны
28 октября 2025, 21:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »