Иллюстративное фото

Южный городской суд Одесской области судил мужчину за оправдание вооруженной агрессии РФ и унижение национальной чести и достоинства. Все произошло потому, что ему не понравилась патриотическая рассылка от мобильного оператора

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

Отмечается, что летом 2024 года мужчина позвонил по телефону в колл-центр "Водафон Украина". Тогда он посетовал на смс-рассылку с призывами к защите Родины и службы в ВСУ. Он агрессивно с ненормативной лексикой выражал недовольство, проявлял неуважение к работнику компании, а также оскорблял украинцев, называя оккупационные войска освободителями и братьями.

"Ну защищать свою родину. Вот кого я должен защищать ее? Смотрите... я Вам объясню кратко. Хохлы украинские отправили маму на тот свет. Я остался один. Это я должен от своих братьев, которые пришли меня спасать от киевской хунты украинской от хохлов ж*дов… я должен их защищать еще, бл*… или что?" – говорил обвиняемый.

На суде он заявил, что не помнит эти события. Свою вину он тоже не признал. При этом он заявил, что поддерживает Украину, однако волонтерством не занимается, украинский язык и даже гимна не знает.

При этом мужчина сказал, что на момент совершения преступления якобы был в состоянии аффекта. И это вызвано длительным нарушением его прав как потерпевшего в другом уголовном производстве по факту смерти матери от ненадлежащего исполнения врачами профессиональных обязанностей. Но суд такую версию отклонил. Мать обвиняемого умерла более четырех лет назад.

В результате мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепропетровской области судили женщину, которая была "просто так" подписана на пророссийский телеграмм-канал. Кроме того, она передавала данные об ВСУ.