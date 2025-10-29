11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:22  29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 11:57

Разозлился из-за патриотической рассылки: в Одесской области осудили мужчину, который нахамил оператору Водафон и оправдывал агрессию РФ

29 октября 2025, 11:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Южный городской суд Одесской области судил мужчину за оправдание вооруженной агрессии РФ и унижение национальной чести и достоинства. Все произошло потому, что ему не понравилась патриотическая рассылка от мобильного оператора

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

Отмечается, что летом 2024 года мужчина позвонил по телефону в колл-центр "Водафон Украина". Тогда он посетовал на смс-рассылку с призывами к защите Родины и службы в ВСУ. Он агрессивно с ненормативной лексикой выражал недовольство, проявлял неуважение к работнику компании, а также оскорблял украинцев, называя оккупационные войска освободителями и братьями.

"Ну защищать свою родину. Вот кого я должен защищать ее? Смотрите... я Вам объясню кратко. Хохлы украинские отправили маму на тот свет. Я остался один. Это я должен от своих братьев, которые пришли меня спасать от киевской хунты украинской от хохлов ж*дов… я должен их защищать еще, бл*… или что?" – говорил обвиняемый.

На суде он заявил, что не помнит эти события. Свою вину он тоже не признал. При этом он заявил, что поддерживает Украину, однако волонтерством не занимается, украинский язык и даже гимна не знает.

При этом мужчина сказал, что на момент совершения преступления якобы был в состоянии аффекта. И это вызвано длительным нарушением его прав как потерпевшего в другом уголовном производстве по факту смерти матери от ненадлежащего исполнения врачами профессиональных обязанностей. Но суд такую версию отклонил. Мать обвиняемого умерла более четырех лет назад.

В результате мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепропетровской области судили женщину, которая была "просто так" подписана на пророссийский телеграмм-канал. Кроме того, она передавала данные об ВСУ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мобильная связь суд Одесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Более 50% украинских беженцев в Германии недовольны жизнью – исследование
29 октября 2025, 13:44
Инсульт в Украине: с начала года – более 96 тысяч случаев
29 октября 2025, 13:41
Во Львове готовят к открытию уникальную 3D-школу: завершаются последние работы
29 октября 2025, 13:28
На Прикарпатье выпало почти метр снега
29 октября 2025, 13:22
В Киеве разоблачили британского инструктора, который передавал данные об украинских войсках за $6000
29 октября 2025, 13:13
Октябрь завершится в Украине теплой погодой
29 октября 2025, 13:07
Стало известно, сколько войск РФ задействовала для окружения Покровской агломерации в Донецкой области
29 октября 2025, 12:49
В Киеве 39-летний гражданин Турции подозревается в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
29 октября 2025, 12:46
После Львова – Ивано-Франковск просит присвоить Фарион звание Героя Украины
29 октября 2025, 12:46
В Черкасской области приговорен военнослужащий к 10 годам за покушение на убийство двух несовершеннолетних
29 октября 2025, 12:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »