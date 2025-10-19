Фото: Телеграмм/глава Днепропетровской ОВА

В результате ночных атак беспилотников и артиллерии разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть раненые

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В ночь на 19 октября российские войска снова атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Больше всего пострадали населенные пункты Синельниковского и Никопольского районов.

Последствия ночной атаки на Днепропетровщину

В Шахтерской громаде после попадания БпЛА ранения получили десять человек, среди них одна женщина – в тяжелом состоянии. Взрывы стали причиной пожаров в трех многоэтажных домах, а также разрушили частный дом в Межевской громаде. В Николаевской громаде в результате ударов повреждены объекты инфраструктуры.

Разрушены дома и повреждена инфраструктура

В Никопольщине враг обстреливал территорию из артиллерии и применял дроны. В Покровской громаде загорелась крыша частного дома, а также повреждены два автомобиля и линия электропередач. Райцентр также подвергся обстрелам.

Спасатели ликвидируют пожары

ПВО этой ночью сбила над областью четыре беспилотника. В Воздушном командовании отметили, что атаки были массированными, однако большинство целей удалось не допустить к объектам критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, российская армия применила управляемые авиабомбы в городе Лозовая Харьковской области. В результате вражеского удара пострадали 6 человек.

UPD: Число пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 11. Согласно данным Днепропетровской областной прокуратуры, повреждены семь многоэтажных дома, 27 автомобилей (девять из них уничтожены), магазин и электроопора.