21:26  18 октября
Завтра в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом
20:52  18 октября
РФ сбросила авиабомбу на город в Харьковской области
12:07  19 октября
В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения
19 октября 2025, 09:20

На Днепропетровщине из-за атаки дрона пострадали 10 человек: одна женщина в тяжелом состоянии

19 октября 2025, 09:20
Фото: Телеграмм/глава Днепропетровской ОВА
В результате ночных атак беспилотников и артиллерии разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть раненые

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В ночь на 19 октября российские войска снова атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Больше всего пострадали населенные пункты Синельниковского и Никопольского районов.

Последствия ночной атаки на Днепропетровщину

В Шахтерской громаде после попадания БпЛА ранения получили десять человек, среди них одна женщина – в тяжелом состоянии. Взрывы стали причиной пожаров в трех многоэтажных домах, а также разрушили частный дом в Межевской громаде. В Николаевской громаде в результате ударов повреждены объекты инфраструктуры.

Разрушены дома и повреждена инфраструктура

В Никопольщине враг обстреливал территорию из артиллерии и применял дроны. В Покровской громаде загорелась крыша частного дома, а также повреждены два автомобиля и линия электропередач. Райцентр также подвергся обстрелам.

Спасатели ликвидируют пожары

ПВО этой ночью сбила над областью четыре беспилотника. В Воздушном командовании отметили, что атаки были массированными, однако большинство целей удалось не допустить к объектам критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, российская армия применила управляемые авиабомбы в городе Лозовая Харьковской области. В результате вражеского удара пострадали 6 человек.

UPD: Число пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 11. Согласно данным Днепропетровской областной прокуратуры, повреждены семь многоэтажных дома, 27 автомобилей (девять из них уничтожены), магазин и электроопора.

