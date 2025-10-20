08:45  20 жовтня
20 жовтня 2025, 07:14

Російські удари по енергосистемі Чернігівщини: без світла понад 30 тисяч абонентів

20 жовтня 2025, 07:14
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Внаслідок масованих ворожих атак по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області без електропостачання залишилися понад 30 тисяч споживачів

Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає RegioNews.

"На жаль, маємо іще 28 тисяч абонентів області без світла – ворог атакував ще один енергетичний об’єкт на Чернігівщині", – йдеться у повідомленні компанії.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, однак ситуація залишається критичною.

Згодом у "Чернігівобленерго" повідомили про ще одне влучання – цього разу в енергооб’єкт у Ніжинському районі, де без світла залишилися близько 2,7 тисячі абонентів.

"Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією аварій, однак пошкодження дуже масштабні. Робимо все, щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто", – зазначили в компанії.

Як відомо, це вже не вперше росія цілеспрямовано тероризує українські енергооб'єкти, намагаючись зірвати роботу енергосистеми перед початком опалювального сезону.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня армія РФ завдали удару по енергетичному об'єкту в Корюківському районі Чернігівської області. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися близько 17 тисяч абонентів.

Читайте також: Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод

війна Чернігівська область енергетика атака відключення світла російська армія
