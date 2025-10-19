Фото: иллюстративное

В Купянском районе Харьковской области во время обстрела погиб 71-летний мирный житель

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел 19 октября около 08:30. По предварительным данным, вражеский удар, вероятно, был нанесен с применением реактивной системы залпового огня.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Купянского районного отдела полиции. Правоохранители фиксируют доказательства и документируют обстоятельства, свидетельствующие о военном преступлении со стороны российских войск.

Следователи уже открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за военные преступления. Расследование продолжается, а полицейские призывают местных жителей соблюдать меры безопасности.

Полиция Харьковщины напоминает, что своевременная эвакуация из прифронтовых районов может спасти жизнь. Людям, которые планируют покинуть населенные пункты, подвергающиеся обстрелам, советуют обращаться на спецлинию "102" или в ближайшие отделения полиции для получения помощи и консультаций.

