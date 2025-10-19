15:37  19 октября
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
13:13  19 октября
В Париже из Лувра преступники похитили 9 драгоценностей времен Наполеона
12:07  19 октября
В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения
UA | RU
UA | RU
19 октября 2025, 18:16

Вражеский удар в Харьковской области унес жизнь 71-летнего мужчины

19 октября 2025, 18:16
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Купянском районе Харьковской области во время обстрела погиб 71-летний мирный житель

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел 19 октября около 08:30. По предварительным данным, вражеский удар, вероятно, был нанесен с применением реактивной системы залпового огня.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Купянского районного отдела полиции. Правоохранители фиксируют доказательства и документируют обстоятельства, свидетельствующие о военном преступлении со стороны российских войск.

Следователи уже открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за военные преступления. Расследование продолжается, а полицейские призывают местных жителей соблюдать меры безопасности.

Полиция Харьковщины напоминает, что своевременная эвакуация из прифронтовых районов может спасти жизнь. Людям, которые планируют покинуть населенные пункты, подвергающиеся обстрелам, советуют обращаться на спецлинию "102" или в ближайшие отделения полиции для получения помощи и консультаций.

Напомним, в результате вражеского обстрела в Шахтерском пострадали 11 человек, повреждены жилые дома и транспорт. По предварительным данным, общее количество уничтоженного имущества включает 14 домов и около 30 автомобилей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Купянск обстрел погибший военное преступление война
В Николаеве во время пожара погиб 66-летний мужчина
19 октября 2025, 16:54
На Черниговщине во время пожара огонь унес жизнь мужчины: подробности инцидента
19 октября 2025, 12:25
Генштаб обнародовал актуальные данные о потерях РФ по состоянию на 19 октября
19 октября 2025, 09:46
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Силы спецопераций нанесли удар по Оренбургскому ГПЗ: масштабный пожар и взрывы
19 октября 2025, 19:02
Девятиэтажка в Киеве охвачена огнем: эвакуированы 10 человек, мужчина в тяжелом состоянии
19 октября 2025, 18:05
Тернопольский ТЦК мобилизовал руководителя единственной украинской компании по производству хирургических инструментов
19 октября 2025, 17:23
В Николаеве во время пожара погиб 66-летний мужчина
19 октября 2025, 16:54
Геннадий Труханов в 2017 году добился признания своего российского паспорта недействительным – документы суда
19 октября 2025, 16:35
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
19 октября 2025, 15:37
В Черкасской области двое пенсионеров погибли в ДТП на перекрестке
19 октября 2025, 14:40
Торгует чужими землями: Путин предложил обмен части Запорожской и Херсонской области на всю Донецкую
19 октября 2025, 14:22
Украинские беженцы в США вынуждены заплатить $1000 за продление пребывания
19 октября 2025, 13:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »