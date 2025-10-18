12:22  18 октября
РФ атаковала энергообъект на Черниговщине: без света осталось 17 тысяч потребителей
10:55  18 октября
В Харьковской области в результате российских обстрелов погиб 58-летний мужчина
09:55  18 октября
Ночью россияне атаковали Полтавщину дронами, повреждено предприятие
UA | RU
UA | RU
иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 18 октября армия РФ нанесла удар по энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Отмечается, что в результате атаки без электроснабжения осталось около 17 тысяч абонентов.

Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии.

В компании также напомнили об информационной тишине и призвали жителей соблюдать меры безопасности во время воздушных тревог.

Напомним, 11 октября в Черниговской области скончался раненый работник облэнерго. Муж пострадал во время российского удара дронами по ремонтной бригаде.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
