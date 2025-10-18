РФ атаковала энергообъект на Черниговщине: без света осталось 17 тысяч потребителей

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 18 октября армия РФ нанесла удар по энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Отмечается, что в результате атаки без электроснабжения осталось около 17 тысяч абонентов.

Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии.

В компании также напомнили об информационной тишине и призвали жителей соблюдать меры безопасности во время воздушных тревог.

Напомним, 11 октября в Черниговской области скончался раненый работник облэнерго. Муж пострадал во время российского удара дронами по ремонтной бригаде.