10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
08:57  13 жовтня
На Дніпропетровщині мікроавтобус перекинувся в кювет – постраждала жінка
06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2025, 11:47

На Чернігівщині російський дрон влучив у магазин: загинув чоловік

13 жовтня 2025, 11:47
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/Олександр Селіверстов
Читайте также
на русском языке

Зранку 13 жовтня російський ударний дрон атакував магазин у Семенівці на прикордонні Чернігівщини

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки загинув чоловік, а також поранено жінку.

"Росія продовжує злочини проти людства. Ранком 13 жовтня відбулась атака ударного дрона по магазину в Семенівці. Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних: чоловік помер на місці, жінка – зазнала поранень середньої важкості", – зазначив Олександр Селіверстов.

Окрім того, внаслідок атаки виникла пожежа в магазині.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російський обстріл у Ніжині завдав пошкоджень промисловому підприємству. Було зафіксовано два влучання – у виробничий та адміністративний корпуси, що спричинило пожежу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Чернігівська область магазин дрон атака чоловік жінка
Російський дрон атакував Суми: у ДСНС розповіли про наслідки
13 жовтня 2025, 10:15
82 дрони РФ атакували Україну: скільки збила ППО
13 жовтня 2025, 09:49
Масована атака на Одещину: дрони РФ спричинили масштабні пожежі
13 жовтня 2025, 09:26
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Запоріжжі дезертир готував теракт
13 жовтня 2025, 12:30
Аварійні відключення 13 жовтня: де в Україні немає світла через атаки РФ
13 жовтня 2025, 12:12
Харківщина та міжнародні партнери створюють нову модель безпеки: що зміниться в освіті та медицині
13 жовтня 2025, 11:31
На Вінниччині судили прикордонника, який допомагав ухилянту за 4 тисячі доларів
13 жовтня 2025, 11:15
У Ніжині російський удар пошкодив промислове підприємство
13 жовтня 2025, 11:04
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
13 жовтня 2025, 10:44
Російський дрон атакував Суми: у ДСНС розповіли про наслідки
13 жовтня 2025, 10:15
Трамп і Нобелівська премія миру
13 жовтня 2025, 10:05
82 дрони РФ атакували Україну: скільки збила ППО
13 жовтня 2025, 09:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »