На Чернігівщині російський дрон влучив у магазин: загинув чоловік

Фото: Facebook/Олександр Селіверстов

Зранку 13 жовтня російський ударний дрон атакував магазин у Семенівці на прикордонні Чернігівщини

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки загинув чоловік, а також поранено жінку.

"Росія продовжує злочини проти людства. Ранком 13 жовтня відбулась атака ударного дрона по магазину в Семенівці. Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних: чоловік помер на місці, жінка – зазнала поранень середньої важкості", – зазначив Олександр Селіверстов.

Окрім того, внаслідок атаки виникла пожежа в магазині.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російський обстріл у Ніжині завдав пошкоджень промисловому підприємству. Було зафіксовано два влучання – у виробничий та адміністративний корпуси, що спричинило пожежу.