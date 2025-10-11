В Киеве "заминировали" три поезда: взрывчатки не нашли
В субботу, 11 октября, утром поступили сообщения о заминировании трех поездов дальнего сообщения
Об этом сообщает АО "Укрзализныця", передает RegioNews.
В частности, поезда №68/20 Киев – Варшава, №733 Днепр – Киев и №748 Тернополь – Киев были временно остановлены.
Пассажиров вывели и отвели на безопасную дистанцию.
Взрывотехники и правоохранители обследовали вагоны – взрывчатых веществ не обнаружено.
Движение поездов было возобновлено, задержка составила менее часа.
Напомним, в Киеве признали виновным мужчину в ложном сообщении о готовящемся взрыве. За псевдоминирование мужчину приговорили к трем годам реального лишения свободы. С учетом предыдущего приговора срок составит 3,5 лет.
