13:37  11 октября
В Киеве "заминировали" три поезда: взрывчатки не нашли
10:42  11 октября
Заказное убийство на Полтавщине: женщина хотела избавиться от любовника дочери
10:24  11 октября
Софиевская Борщаговка вторые сутки без света и воды: люди перекрыли дорогу
UA | RU
UA | RU
11 октября 2025, 13:37

В Киеве "заминировали" три поезда: взрывчатки не нашли

11 октября 2025, 13:37
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Вечерний Киев
Читайте також
українською мовою

В субботу, 11 октября, утром поступили сообщения о заминировании трех поездов дальнего сообщения

Об этом сообщает АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

В частности, поезда №68/20 Киев – Варшава, №733 Днепр – Киев и №748 Тернополь – Киев были временно остановлены.

Пассажиров вывели и отвели на безопасную дистанцию.

Взрывотехники и правоохранители обследовали вагоны – взрывчатых веществ не обнаружено.

Движение поездов было возобновлено, задержка составила менее часа.

Напомним, в Киеве признали виновным мужчину в ложном сообщении о готовящемся взрыве. За псевдоминирование мужчину приговорили к трем годам реального лишения свободы. С учетом предыдущего приговора срок составит 3,5 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Укрзализныця поезд вагоны взрывотехники задержка поездов
В Киеве в авто нашли мертвым блоггера и предпринимателя: что произошло
11 октября 2025, 11:38
В киевском ТЦК мужчина дал сдаче военному после его удара
11 октября 2025, 11:03
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Если у нас блекаут – то и в Москве: обещание или политический театр
11 октября 2025, 14:08
Освобожденные из плена военные получат ежемесячно 50 тысяч грн – закон подписал Зеленский
11 октября 2025, 13:25
Инвестиции, энергетика, культура: Харьковщина усиливает сотрудничество с Польшей
11 октября 2025, 12:46
Россия атаковала Одессу БПЛА: спасатели показали разрушения и последствия
11 октября 2025, 12:14
В Киеве в авто нашли мертвым блоггера и предпринимателя: что произошло
11 октября 2025, 11:38
Силы обороны Украины сбили 54 вражеских БПЛА во время ночной атаки
11 октября 2025, 11:33
В киевском ТЦК мужчина дал сдаче военному после его удара
11 октября 2025, 11:03
Заказное убийство на Полтавщине: женщина хотела избавиться от любовника дочери
11 октября 2025, 10:42
Софиевская Борщаговка вторые сутки без света и воды: люди перекрыли дорогу
11 октября 2025, 10:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »