Фото: полиция

Остатки российского беспилотника нашли на поле в одной из громад Полтавщины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники изъяли боевую часть вражеского ударного дрона и успешно обезвредили.

Полиция напоминает: в случае обнаружения боеприпасов или подозрительных предметов нельзя их трогать или передвигать. О находке следует сразу сообщить 102, военным, ГСЧС или органам местной власти. Самостоятельные действия могут быть смертельно опасны.

Напомним, ранее в лесу в Киевской области робот-собака помог саперам найти кассетные боеприпасы после атаки РФ. Опасные суббоеприпасы саперы собрали и уничтожили на специальной площадке.