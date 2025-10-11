На Чернігівщині знищили боєприпас "Іскандер-К", що впав біля житлових будинків

Фото: ДСНС Чернігівщини

У Чернігівському районі піротехніки ДСНС знешкодили бойову частину російської крилатої ракети "Іскандер-К", яка впала на присадибну ділянку та не здетонувала

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що небезпека була особливо високою, адже поруч із місцем падіння знаходилися житлові будинки та автозаправна станція.

Фахівці ідентифікували боєприпас, обережно завантажили його за допомогою спеціального обладнання до транспорту та вивезли для подальшого знищення в безпечних умовах.

Рятувальники закликають громадян не наближатися до уламків ракет, дронів або будь-яких підозрілих предметів. У разі виявлення небезпечних знахідок необхідно негайно телефонувати за номером 101.

Нагадаємо, раніше в одному з районів Сумської області ударний безпілотник літакового типу влучив у залізничну колію, але не вибухнув. Вибухотехніки встановили, що дрон був споряджений одразу двома бойовими частинами – фугасною (частина протитанкової міни) та термобаричною.