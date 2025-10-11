01:30  11 жовтня
Чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка
23:55  10 жовтня
Інфляція у вересні: які продукти в Україні подорожчали найбільше
21:19  10 жовтня
На Житомирщині зник безвісти 12-річний хлопчик
UA | RU
UA | RU
11 жовтня 2025, 08:47

На Чернігівщині помер поранений працівник обленерго – уже двоє загиблих після удару РФ

11 жовтня 2025, 08:47
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Чернігівщини
Читайте также
на русском языке

У лікарні помер важкопоранений працівник "Чернігівобленерго", який постраждав під час російського удару дронами по ремонтній бригаді. Кількість загиблих через цілеспрямовану атаку на енергетиків зросла до двох

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслава Чаус, передає RegioNews.

За його словами, увечері 10 жовтня на території Семенівської громади російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль обленерго. Машина загорілася, а під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, який уразив інший автомобіль підприємства.

На місці загинув один працівник, ще четверо дістали поранення та були госпіталізовані.

Росіяни також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу.

За даними Чернігівської ОВА, протягом доби російська армія завдавала ударів ударними безпілотниками по області. У цивільному секторі та на об’єктах інфраструктури зафіксовані пожежі й пошкодження автомобілів.

У Ніжинському районі дрони влучили по об'єктах критичної інфраструктури – загорілася покрівля виробничого цеху, але рятувальники швидко ліквідували полум'я.

У Новгороді-Сіверському безпілотники поцілили в адмінбудівлю – пожежу вдалося оперативно локалізувати.

Нагадаємо, 10 жовтня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі України. Багато областей залишилась без електропостачання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область війна обленерго працівники російська армія атака загиблі
Вулиці без людей і зруйновані будинки: як виглядає прифронтове Покровське на Дніпропетровщині
10 жовтня 2025, 20:43
У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ
10 жовтня 2025, 18:35
Кличко попередив про нову хвилю атак РФ на Київ
10 жовтня 2025, 17:33
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Ворог атакував Харківщину: поранено трьох людей, зруйновано цивільну інфраструктуру
11 жовтня 2025, 09:40
Київ повертається до звичного ритму: транспорт відновив роботу після атаки
11 жовтня 2025, 09:12
Співачка Олена Тополя розповіла, як вони з чоловіком "підтримують вогник" у стосунках
11 жовтня 2025, 01:50
Чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка
11 жовтня 2025, 01:30
Донька Олі Полякової розповіла, скільки грошей їй надсилають батьки для життя в США
11 жовтня 2025, 00:50
Україна наростила імпорт свинини: що відбувається з ринком
11 жовтня 2025, 00:30
Інфляція у вересні: які продукти в Україні подорожчали найбільше
10 жовтня 2025, 23:55
Екскерівник Державної фіскальної служби Насіров стягнув з України майже 10 тисяч євро за погане лікування
10 жовтня 2025, 23:42
Зеленський розкритикував захист Києва від ударів РФ
10 жовтня 2025, 23:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »