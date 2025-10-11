На Чернігівщині помер поранений працівник обленерго – уже двоє загиблих після удару РФ

Фото: ДСНС Чернігівщини

У лікарні помер важкопоранений працівник "Чернігівобленерго", який постраждав під час російського удару дронами по ремонтній бригаді. Кількість загиблих через цілеспрямовану атаку на енергетиків зросла до двох

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслава Чаус, передає RegioNews.

За його словами, увечері 10 жовтня на території Семенівської громади російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль обленерго. Машина загорілася, а під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, який уразив інший автомобіль підприємства.

На місці загинув один працівник, ще четверо дістали поранення та були госпіталізовані.

Росіяни також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу.

За даними Чернігівської ОВА, протягом доби російська армія завдавала ударів ударними безпілотниками по області. У цивільному секторі та на об’єктах інфраструктури зафіксовані пожежі й пошкодження автомобілів.

У Ніжинському районі дрони влучили по об'єктах критичної інфраструктури – загорілася покрівля виробничого цеху, але рятувальники швидко ліквідували полум'я.

У Новгороді-Сіверському безпілотники поцілили в адмінбудівлю – пожежу вдалося оперативно локалізувати.

Нагадаємо, 10 жовтня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі України. Багато областей залишилась без електропостачання.