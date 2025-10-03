12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
07:22  03 октября
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие
03 октября 2025, 11:11

На Полтавщине в результате удара РФ остановлена добыча газа: детали от ДТЭК

03 октября 2025, 11:11
Фото: ДТЭК
Ночью российские войска в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре компании ДТЭК Нафтогаз. Для атаки враг использовал беспилотники и ракеты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК .

По данным компании, в результате обстрелов была остановлена работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий и возобновлением работы предприятий.

О пострадавших среди работников не сообщается.

Как известно, в последние недели Россия усилила обстрелы критической энергетической инфраструктуры Украины. Под ударами оказались как объекты электрогенерации, так и газодобывающие предприятия.

Цель таких атак – взорвать энергетическую стабильность Украины накануне осенне-зимнего сезона и усложнить подготовку к холодам.

По данным правительства, энергетические компании вместе с ГСЧС и местными властями работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро возобновлять работу системы после обстрелов.

Напомним, в ночь на 3 октября российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Полтавской области, применив ракеты и беспилотники.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
