На Полтавщине в результате удара РФ остановлена добыча газа: детали от ДТЭК
Ночью российские войска в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре компании ДТЭК Нафтогаз. Для атаки враг использовал беспилотники и ракеты
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК .
По данным компании, в результате обстрелов была остановлена работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий и возобновлением работы предприятий.
О пострадавших среди работников не сообщается.
Как известно, в последние недели Россия усилила обстрелы критической энергетической инфраструктуры Украины. Под ударами оказались как объекты электрогенерации, так и газодобывающие предприятия.
Цель таких атак – взорвать энергетическую стабильность Украины накануне осенне-зимнего сезона и усложнить подготовку к холодам.
По данным правительства, энергетические компании вместе с ГСЧС и местными властями работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро возобновлять работу системы после обстрелов.
Напомним, в ночь на 3 октября российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Полтавской области, применив ракеты и беспилотники.