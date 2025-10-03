35 ракет и 60 дронов: "Нафтогаз" пострадал от самой большой атаки РФ с начала войны

Фото: Нафтогаз

В ночь на пятницу, 3 октября, Россия выпустила 35 ракет, в том числе много баллистических, и 60 дронов по газодобывающим активам НАК "Нефтегаз" на Харьковщине и Полтавщине. Часть атак удалось сбить, но значительная часть объектов повреждена, некоторые разрушения критические

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.

На месте работают специалисты "Нафтогаза", ГСЧС и аварийные службы.

Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Сергей Корецкий назвал атаку целенаправленным террором против гражданских объектов, используемых для добычи и подготовки газа для населения, и отметил, что военного смысла в ней нет.

"Очередное проявление российской подлости нацелено исключительно на срыв отопительного сезона и лишение людей возможности отапливать дома зимой", – добавил Корецкий.

Уже ведется работа с партнерами по оперативному реагированию на последствия удара и минимизации влияния на общую ситуацию.

Напомним, на Черниговщине до сих пор действуют графики почасовых отключений из-за повреждения энергоинфраструктуры в результате вражеских атак. Ситуация остается сложной, однако энергетики работают над скорейшим восстановлением питания и отменой ограничений