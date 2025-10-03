Графики отключений света на Черниговщине: Укрэнерго сообщило о критической ситуации

Фото: ТСН

На Черниговщине до сих пор действуют графики почасовых отключений из-за повреждения энергоинфраструктуры в результате вражеских атак. Ситуация остается сложной, однако энергетики работают над скорейшим восстановлением питания и отменой ограничений

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"В результате вражеских ракетно-дроновых ударов обесточены потребители в нескольких регионах. Худшая ситуация - в Сумской и Черниговской областях, где повреждения энергообъектов являются самыми существенными", - говорится в официальном заявлении.

Черниговоблэнерго вынужденно ввело графики почасовых отключений, однако в Укрэнерго подчеркивают: работы по восстановлению продолжаются, и энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям.

По данным компании, на утро 3 октября уровень потребления не снизился. Основные причины - пасмурная дождливая погода, снижающая эффективность бытовых солнечных электростанций, и похолодание, заставившее украинцев массово включать обогреватели.

В частности, максимум потребления 2 октября был зафиксирован вечером и превысил показатель в предыдущий день на 2,4%.

Укрэнерго призывает граждан бережно пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы – с 10:00 до 22:00. Также просят избегать одновременного включения нескольких мощных устройств.

Напомним, народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко обвинил отдельных должностных лиц в манипуляциях при подготовке объектов критической инфраструктуры к возможным обстрелам. По его словам, ни один саркофаг третьего уровня защиты так и не был завершен.