03 октября 2025, 12:01

Графики отключений света на Черниговщине: Укрэнерго сообщило о критической ситуации

03 октября 2025, 12:01
Фото: ТСН
На Черниговщине до сих пор действуют графики почасовых отключений из-за повреждения энергоинфраструктуры в результате вражеских атак. Ситуация остается сложной, однако энергетики работают над скорейшим восстановлением питания и отменой ограничений

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"В результате вражеских ракетно-дроновых ударов обесточены потребители в нескольких регионах. Худшая ситуация - в Сумской и Черниговской областях, где повреждения энергообъектов являются самыми существенными", - говорится в официальном заявлении.

Черниговоблэнерго вынужденно ввело графики почасовых отключений, однако в Укрэнерго подчеркивают: работы по восстановлению продолжаются, и энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям.

По данным компании, на утро 3 октября уровень потребления не снизился. Основные причины - пасмурная дождливая погода, снижающая эффективность бытовых солнечных электростанций, и похолодание, заставившее украинцев массово включать обогреватели.

В частности, максимум потребления 2 октября был зафиксирован вечером и превысил показатель в предыдущий день на 2,4%.

Укрэнерго призывает граждан бережно пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы – с 10:00 до 22:00. Также просят избегать одновременного включения нескольких мощных устройств.

Напомним, народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко обвинил отдельных должностных лиц в манипуляциях при подготовке объектов критической инфраструктуры к возможным обстрелам. По его словам, ни один саркофаг третьего уровня защиты так и не был завершен.

обстрелы Чернигов Укрэнерго свет
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
