03 жовтня 2025, 17:12

Блекаут у Ніжині: школи переходять на дистанційку, воду даватимуть за графіком

03 жовтня 2025, 17:12
Фото: з відкритих джерел
У Ніжині Чернігівської області через відключення електроенергії всі освітні заклади з 6 жовтня переходять на дистанційне навчання

Про це повідомив міський голова Олександр Кодола, передає RegioNews.

За його словами, міська критична інфраструктура, включно з водоканалом та медичними закладами, працює завдяки альтернативним джерелам живлення.

Відтак водопостачання буде здійснюватися за графіком: з 06:00 до 08:00 та з 18:00 до 21:00.

Мер також повідомив про розгортання восьми пунктів незламності для забезпечення базових потреб мешканців.

Як відомо, на Чернігівщині досі діють графіки погодинних відключень через пошкодження енергоінфраструктури внаслідок ворожих атак. Ситуація залишається складною, однак енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням живлення та скасуванням обмежень.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня в Славутичі Чернігівської області внаслідок ворожого удару було пошкоджено підстанцію 330, через що місто залишилося без електроенергії.

