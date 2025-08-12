18:29  12 августа
В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
UA | RU
UA | RU
12 августа 2025, 17:48

Депутатке Днепропетровского облсовета Мирошниченко продлили меру пресечения до 13 сентября по делу о фиктивной службе

12 августа 2025, 17:48
Читайте також українською мовою
Фото: Марианна Кизиярова (Мирошниченко)/Facebook
Читайте також
українською мовою

Депутатке Марианне Кизиаровой (Мирошниченко), подозреваемой в фиктивной службе в ВСУ, продлили меру пресечения до 13 сентября

Об этом сообщают в Телеграмм-канале "ДС:Новости Днепр", передает RegioNews.

Ранее ей было избрано содержание под арестом с возможностью внесения залога, который депутат успешно оплатила, однако попытки смягчить условия наказания остались безуспешными.

23 июня Центральный районный суд Днепра принял решение о содержании под арестом сроком 52 дня с залогом в 757 тысяч гривен. Прокурор требовал почти миллион гривен залога и безальтернативное содержание под арестом, а защита настаивала на домашнем аресте в ночное время. Марианна Кизиярова уверяла, что не планирует скрываться и готова сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

9 июля депутат с адвокатами обжаловали меру пресечения в Днепровском апелляционном суде. Хотя она успела внести залог и выйти из-под ареста, суд оставил прежнее решение без изменений. В ходе последнего судебного заседания Кизиярова просила уменьшить размер залога до 161 тысячи гривен или перевести на ночной домашний арест, ссылаясь на то, что была вынуждена брать ссуду для внесения залога.

Впрочем, суд отказал в удовлетворении ходатайства, оставив действующую меру пресечения без изменений. Дело депутата продолжает рассматривать, а оно остается под стражей до сентября следующего года.

Ранее сообщалось, депутат Днепропетровского областного совета подозревается в фиктивной службе в Вооруженных силах Украины. По материалам ДБР ей избрали меру пресечения с возможностью внесения залога, который вызвал широкий резонанс в медиа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
депутат Днепропетровская область фиктивная служба суд залог
На Днепропетровщине разоблачили правоохранителя, возглавившего банду "черных лесорубов"
12 августа 2025, 17:44
В Каменском парамедики приняли роды прямо по пути в больницу
12 августа 2025, 13:50
Из-за ревности — за решетку: в Киеве мужчина получил 7,5 лет за убийство знакомого
12 августа 2025, 12:58
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Стало известно, в каком городе состоится встреча Трампа и Путина
12 августа 2025, 20:35
Зеленский заявил, что Украине не хватает денег на дроны
12 августа 2025, 20:15
В Киеве разоблачили масштабную коррупционную схему на строительство жилья для военных
12 августа 2025, 19:59
В Тернопольской области требуют отстранить от работы медиков, пациенты которых ослепли после инъекций
12 августа 2025, 19:50
Завтра в Украине будет до +30 градусов и солнечная погода
12 августа 2025, 19:29
В Украине повысят стипендии для студентов
12 августа 2025, 18:53
ДТП в Прикарпатье: среди пострадавших несовершеннолетний
12 августа 2025, 18:48
В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев
12 августа 2025, 18:29
На Днепропетровщине разоблачили правоохранителя, возглавившего банду "черных лесорубов"
12 августа 2025, 17:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Все блоги »