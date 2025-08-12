Фото: Марианна Кизиярова (Мирошниченко)/Facebook

Депутатке Марианне Кизиаровой (Мирошниченко), подозреваемой в фиктивной службе в ВСУ, продлили меру пресечения до 13 сентября

Об этом сообщают в Телеграмм-канале "ДС:Новости Днепр", передает RegioNews.

Ранее ей было избрано содержание под арестом с возможностью внесения залога, который депутат успешно оплатила, однако попытки смягчить условия наказания остались безуспешными.

23 июня Центральный районный суд Днепра принял решение о содержании под арестом сроком 52 дня с залогом в 757 тысяч гривен. Прокурор требовал почти миллион гривен залога и безальтернативное содержание под арестом, а защита настаивала на домашнем аресте в ночное время. Марианна Кизиярова уверяла, что не планирует скрываться и готова сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

9 июля депутат с адвокатами обжаловали меру пресечения в Днепровском апелляционном суде. Хотя она успела внести залог и выйти из-под ареста, суд оставил прежнее решение без изменений. В ходе последнего судебного заседания Кизиярова просила уменьшить размер залога до 161 тысячи гривен или перевести на ночной домашний арест, ссылаясь на то, что была вынуждена брать ссуду для внесения залога.

Впрочем, суд отказал в удовлетворении ходатайства, оставив действующую меру пресечения без изменений. Дело депутата продолжает рассматривать, а оно остается под стражей до сентября следующего года.

Ранее сообщалось, депутат Днепропетровского областного совета подозревается в фиктивной службе в Вооруженных силах Украины. По материалам ДБР ей избрали меру пресечения с возможностью внесения залога, который вызвал широкий резонанс в медиа.