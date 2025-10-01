13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
09:34  01 октября
В Мукачево 11-летний мальчик стрелял из револьвера на улице
UA | RU
UA | RU
01 октября 2025, 11:41

Помогали обстреливать Краматорск и Славянск: СБУ задержала еще двух российских агентов

01 октября 2025, 11:41
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Контрразведка СБУ задержала двух агентов российской военной разведки (ГРУ), корректировавших комбинированные атаки россиян по Донетчине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, чтобы получить координаты для обстрелов, враг завербовал местных жителей, которые в Telegram-каналах публично призывали к полной оккупации региона.

После вербовки агенты действовали отдельно по разным прифронтовым направлениям и передавали собранную информацию своим кураторам через анонимные чаты.

Среди задержанных – 49-летний житель Славянска, корректировавший удары российской авиации и артиллерии по местам дислокации украинских войск в громаде. Для маскировки мужчина перед выполнением задания надевал тактическую форму и выдавал себя за бойца Сил обороны.

Другой фигурант – 66-летний житель Краматорска, которого российские спецслужбы завербовали через его знакомого – боевика военных группировок РФ на восточном фронте. Через "связного" агент передавал оккупантам геолокации блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп украинских военных.

Сотрудники СБУ разоблачили обоих злоумышленников и провели меры по защите позиций Сил обороны в районах вражеской разведывательной активности. После фиксации действий агентов каждого из них задержали.

Фигурантам объявили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агента ФСБ в одной из ведущих энергетических компаний страны. В Киевской области задержали ИТ-специалиста предприятия, который наводил атаки РФ по объектам критической инфраструктуры столичного региона.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область война агент рф СБУ задержание Краматорск Славянск
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Влияние на ТЦК за 16 тысяч долларов: в Тернопольской области судили дельца
01 октября 2025, 13:55
После смерти девяти человек в Одессе Зеленский инициировал проверку всех служб
01 октября 2025, 13:45
Пригласили на свидание: во Львове российские агенты планировали взорвать украинских военных
01 октября 2025, 13:35
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
01 октября 2025, 13:10
Поджог почты во Львове: полиция задержала 19-летнего злоумышленника
01 октября 2025, 12:47
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
01 октября 2025, 12:16
На Прикарпатье во время пожара погибли два человека
01 октября 2025, 12:10
Полторы недели в браке: вдова погибшего во время атаки в Днепре рассказала о смерти любимого
01 октября 2025, 11:59
81% украинцев считают, что государство было не готово к вторжению РФ – КМИС
01 октября 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »