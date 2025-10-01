Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала двух агентов российской военной разведки (ГРУ), корректировавших комбинированные атаки россиян по Донетчине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, чтобы получить координаты для обстрелов, враг завербовал местных жителей, которые в Telegram-каналах публично призывали к полной оккупации региона.

После вербовки агенты действовали отдельно по разным прифронтовым направлениям и передавали собранную информацию своим кураторам через анонимные чаты.

Среди задержанных – 49-летний житель Славянска, корректировавший удары российской авиации и артиллерии по местам дислокации украинских войск в громаде. Для маскировки мужчина перед выполнением задания надевал тактическую форму и выдавал себя за бойца Сил обороны.

Другой фигурант – 66-летний житель Краматорска, которого российские спецслужбы завербовали через его знакомого – боевика военных группировок РФ на восточном фронте. Через "связного" агент передавал оккупантам геолокации блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп украинских военных.

Сотрудники СБУ разоблачили обоих злоумышленников и провели меры по защите позиций Сил обороны в районах вражеской разведывательной активности. После фиксации действий агентов каждого из них задержали.

Фигурантам объявили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агента ФСБ в одной из ведущих энергетических компаний страны. В Киевской области задержали ИТ-специалиста предприятия, который наводил атаки РФ по объектам критической инфраструктуры столичного региона.