Один спасатель погиб, двое ранены из-за атаки российских БПЛА на Нежин

Фото: ГСЧС Черниговщины

17 сентября российские оккупанты нанесли удар беспилотниками – "шахедами" и "геранями" – по одному из подразделений ГСЧС в городе Нежин Черниговской области. В результате атаки погиб 45-летний спасатель, еще двое получили травмы разной степени тяжести

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Он отметил циничность и жестокость нападения, которое произошло в День спасителя.

"Мои соболезнования родным и коллегам погибшего", – отметил Чаус.

По его словам, 36-летний раненый находится в столичном госпитале под наблюдением врачей, а еще один 31-летний спасатель лечится в травматологическом отделении.

Кроме того, в результате российских обстрелов пострадало фермерское хозяйство в Новгород-Северском районе – повреждены зернохранилище и складское помещение.

В Корюковском районе из-за атаки беспилотников произошел пожар лесного массива, который оперативно ликвидировали спасатели.

Всего за минувшие сутки агрессор 22 раза обстрелял территорию области.

Напомним, 15 сентября в Нежинском районе Черниговской области российские войска нанесли целенаправленный удар по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры. Пожар возник в результате атаки вражеских беспилотников.

Как известно, в течение 14-15 сентября Нежин подвергся самому массированному воздушному удару с начала полномасштабной войны. В городе более 16 часов непрерывно длилась воздушная тревога.