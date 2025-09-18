13:27  18 вересня
Замість Петра І – бойовий вертоліт Мі-2: у Полтаві відкрили нову експозицію
18 вересня
У Луцьку чоловік кинув вибухівку в громадському місці
18 вересня
На Одещині п'яний водій збив двох пішоходів
18 вересня 2025, 10:42

Один рятувальник загинув, двоє поранені через атаку російських БПЛА на Ніжин

18 вересня 2025, 10:42
Фото: ДСНС Чернігівщини
17 вересня російські окупанти завдали удару безпілотниками – "шахедами" та "геранями" – по одному із підрозділів ДСНС у місті Ніжин Чернігівської області. Унаслідок атаки загинув 45-річний рятувальник, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Він наголосив на цинічності та жорстокості нападу, який стався у День рятівника.

"Мої співчуття рідним і колегам загиблого", – зазначив Чаус.

За його словами, 36-річний поранений наразі перебуває у столичному шпиталі під наглядом лікарів, а ще один 31-річний рятувальник лікується у травматологічному відділенні.

Крім того, внаслідок російських обстрілів постраждало фермерське господарство в Новгород-Сіверському районі – пошкоджено зерносховище та складське приміщення.

У Корюківському районі через атаку безпілотників сталася пожежа лісового масиву, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Усього за минулу добу агресор 22 рази обстріляв територію області.

Нагадаємо, 15 вересня у Ніжинському районі Чернігівської області російські війська здійснили цілеспрямований удар по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежа виникла внаслідок атаки ворожих безпілотників.

Як відомо, протягом 14-15 вересня Ніжин зазнав наймасованішого повітряного удару від початку повномасштабної війни. У місті понад 16 годин безперервно тривала повітряна тривога.

