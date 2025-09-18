Один рятувальник загинув, двоє поранені через атаку російських БПЛА на Ніжин
17 вересня російські окупанти завдали удару безпілотниками – "шахедами" та "геранями" – по одному із підрозділів ДСНС у місті Ніжин Чернігівської області. Унаслідок атаки загинув 45-річний рятувальник, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.
Він наголосив на цинічності та жорстокості нападу, який стався у День рятівника.
"Мої співчуття рідним і колегам загиблого", – зазначив Чаус.
За його словами, 36-річний поранений наразі перебуває у столичному шпиталі під наглядом лікарів, а ще один 31-річний рятувальник лікується у травматологічному відділенні.
Крім того, внаслідок російських обстрілів постраждало фермерське господарство в Новгород-Сіверському районі – пошкоджено зерносховище та складське приміщення.
У Корюківському районі через атаку безпілотників сталася пожежа лісового масиву, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Усього за минулу добу агресор 22 рази обстріляв територію області.
Нагадаємо, 15 вересня у Ніжинському районі Чернігівської області російські війська здійснили цілеспрямований удар по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежа виникла внаслідок атаки ворожих безпілотників.
Як відомо, протягом 14-15 вересня Ніжин зазнав наймасованішого повітряного удару від початку повномасштабної війни. У місті понад 16 годин безперервно тривала повітряна тривога.