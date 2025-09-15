Россияне ударили по спасателям на Черниговщине: 4 пожарных травмированы
В Нежинском районе Черниговской области российские войска нанесли целенаправленный удар по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры. Пожар возник в результате атаки вражеских беспилотников
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Во время ликвидации огня четверо пожарных получили ранения и были оперативно госпитализированы в медицинское учреждение.
Состояние их здоровья уточняется.
Напомним, вечером, 14 сентября, россияне ударили ракетой по полю в Сумской области. В результате обстрела пострадали 11 мужчин, которые как раз были на поле. Один из них находится в тяжелом состоянии.
