Город Нежин на Черниговщине пережил самую большую атаку врага с начала войны

иллюстративное фото: из открытых источников

В течение 14-15 сентября Нежин испытал самый массированный воздушный удар с начала полномасштабной войны

Об этом сообщил городской голова Нежин Александр Кодола в видеообращении, передает RegioNews.

По его словам, в городе более 16 часов непрерывно длилась воздушная тревога, есть попадание по критической инфраструктуре.

"Десятки вражеских дронов атаковали нашу общину. К сожалению, были попадания по нескольким объектам критической инфраструктуры. По одному предприятию было двойное поражение, в результате чего временно отсутствовало энергоснабжение, водоснабжение в отдельных районах нашего города", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 сентября в центре Нежина посреди дня упали обломки сбитого беспилотника. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.