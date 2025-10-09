У Черкасах військовозобов'язаний помер у черзі на ВЛК: деталі від ТЦК

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Черкасах помер військовозобов'язаний, який чекав у черзі для проходження військово-лікарської комісії. Під час очікування у нього стався приступ епілепсії, через що він упав і отримав травму голови

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

Зазначається, що 5 жовтня до Черкаського ОМТЦК був доставлений військовозобов'язаний для складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку.

6 жовтня в складі команди він був направлений для представлення військовозобов’язаних на розгляд до рекрутингової групи рекрутингового центру.

Під час очікування своєї черги в автобусі біля багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування у нього стався приступ епілепсії. Внаслідок цього він випав на вулицю та отримав травму голови.

Військовослужбовці оперативно надали першу допомогу та викликали лікарів. Постраждалого госпіталізували, проте від отриманих травм він помер.

Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки проводить службове розслідування, а поліція встановлює всі обставини трагедії.

Нагадаємо, правоохоронці Київщини з'ясовують обставини загибелі 43-річного чоловіка, який раптово помер на території Бориспільської лікарні. За словами свідків, загиблий прибув до Борисполя для проходження військово-лікарської комісії.

