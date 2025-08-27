Семейная драма с ножом: тесть чуть не убил зятя Черкасской области
В селе на Уманщине во время семейного застолья 54-летний мужчина ранил ножом своего 31-летнего зятя
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что конфликт возник во время распития алкоголя и перерос в драку. В результате инцидента зятя госпитализировали с ранением в живот.
Тест задержали в процессуальном порядке и сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Суд назначил меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
Напомним, в городе Острог Ровенской области скончался 67-летний мужчина, которого во время конфликта ранил ножом его сын. Трагедия произошла 20 августа в селе Оженин. Следователи уже сообщили злоумышленнику о новом подозрении.
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
