Семейная драма с ножом: тесть чуть не убил зятя Черкасской области

Фото: Национальная полиция

В селе на Уманщине во время семейного застолья 54-летний мужчина ранил ножом своего 31-летнего зятя

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что конфликт возник во время распития алкоголя и перерос в драку. В результате инцидента зятя госпитализировали с ранением в живот.

Тест задержали в процессуальном порядке и сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Суд назначил меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Напомним, в городе Острог Ровенской области скончался 67-летний мужчина, которого во время конфликта ранил ножом его сын. Трагедия произошла 20 августа в селе Оженин. Следователи уже сообщили злоумышленнику о новом подозрении.