Сімейна драма з ножем: тесть ледь не вбив зятя на Черкащині
У селі на Уманщині під час сімейного застілля 54-річний чоловік поранив ножем свого 31-річного зятя
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що конфлікт виник під час розпиття алкоголю та переріс у бійку. Внаслідок інциденту зятя госпіталізували з пораненням у живіт.
Тестя затримали у процесуальному порядку та повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Суд призначив запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, у місті Острог Рівненської області помер 67-річний чоловік, якого під час конфлікту поранив ножем його син. Трагедія сталася 20 серпня в селі Оженин. Слідчі вже повідомили зловмиснику про нову підозру.
