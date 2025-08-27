Сімейна драма з ножем: тесть ледь не вбив зятя на Черкащині

Фото: Національна поліція

У селі на Уманщині під час сімейного застілля 54-річний чоловік поранив ножем свого 31-річного зятя

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що конфлікт виник під час розпиття алкоголю та переріс у бійку. Внаслідок інциденту зятя госпіталізували з пораненням у живіт.

Тестя затримали у процесуальному порядку та повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Суд призначив запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, у місті Острог Рівненської області помер 67-річний чоловік, якого під час конфлікту поранив ножем його син. Трагедія сталася 20 серпня в селі Оженин. Слідчі вже повідомили зловмиснику про нову підозру.