В селе Водяники открыли мемориальный комплекс «Символ несокрушимости», центральной фигурой которого является памятник Герою Украины Александру Мациевскому

На открытии мемориального комплекса присутствовала мама Александра Мациевского Параска Демчук. Ей вместе с третьим Президентом Украины Виктором Ющенко и гостями общины было предоставлено почетное право открытия мемориала.

Напомним, Александр Мациевский – солдат ВСУ, участник российско-украинской войны, расстрелянный российскими военными за крик "Слава Украине!". Посмертно удостоен звания Герой Украины в 2023 году.

