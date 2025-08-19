13:36  19 августа
Во Львове 19-летний парень жестоко избил прохожего – его задержали
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
19 августа 2025, 16:59

В Черкасской области открыли памятник Александру Мациевскому, которого расстреляли за крик "Слава Украине!"

фото: Укринформ
В селе Водяники открыли мемориальный комплекс «Символ несокрушимости», центральной фигурой которого является памятник Герою Украины Александру Мациевскому

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

На открытии мемориального комплекса присутствовала мама Александра Мациевского Параска Демчук. Ей вместе с третьим Президентом Украины Виктором Ющенко и гостями общины было предоставлено почетное право открытия мемориала.

Напомним, Александр Мациевский – солдат ВСУ, участник российско-украинской войны, расстрелянный российскими военными за крик "Слава Украине!". Посмертно удостоен звания Герой Украины в 2023 году.

Как сообщалось, в Черкасской области 18-летний парень повредил баннеры на Аллее Героев. Событие произошло в Чигирине.

