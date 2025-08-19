В Черкасской области открыли памятник Александру Мациевскому, которого расстреляли за крик "Слава Украине!"
В селе Водяники открыли мемориальный комплекс «Символ несокрушимости», центральной фигурой которого является памятник Герою Украины Александру Мациевскому
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
На открытии мемориального комплекса присутствовала мама Александра Мациевского Параска Демчук. Ей вместе с третьим Президентом Украины Виктором Ющенко и гостями общины было предоставлено почетное право открытия мемориала.
Напомним, Александр Мациевский – солдат ВСУ, участник российско-украинской войны, расстрелянный российскими военными за крик "Слава Украине!". Посмертно удостоен звания Герой Украины в 2023 году.
Как сообщалось, в Черкасской области 18-летний парень повредил баннеры на Аллее Героев. Событие произошло в Чигирине.
15 августа 2025, 15:20
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
07 августа 2025
06 августа 2025
05 августа 2025
