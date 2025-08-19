На Черкащині відкрили пам’ятник Олександру Мацієвському, якого розстріляли за вигук "Слава Україні!"
У селі Водяники відкрили меморіальний комплекс «Символ незламності», центральною фігурою якого є пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському
Про це повідомляє RegioNews із посиланням Укрінформ.
На відкритті меморіального комплексу була присутня мама Олександра Мацієвського Параска Демчук. Їй разом із третім Президентом України Віктором Ющенком та гостями громади, було надане почесне право відкриття меморіалу.
Нагадаємо, Олександр Мацієвський – солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни, що був розстріляний російськими військовими за вигук "Слава Україні!". Посмертно вшанований званням Герой України у 2023 році.
Як повідомлялось, на Черкащині 18-річний хлопець пошкодив банери на Алеї Героїв. Подія сталась у Чигирині.
