В городе Звенигородка произошел конфликт между 17-летним парнем и 38-летним мужчиной. Инцидент произошел 17 августа

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Во время ссоры на улице подросток несколько раз ударил мужчину. В полицию потерпевший не обращался. Об инциденте правоохранители узнали из соцсетей и сразу приступили к проверке.

Обоих участников установили, с ними работают ювенальные полицейские.

Инцидент квалифицировали как хулиганство (ч.1 ст.296 УКУ). Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

