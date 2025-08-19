В Черкасской области произошла драка между 17-летним подростком и мужчиной
В городе Звенигородка произошел конфликт между 17-летним парнем и 38-летним мужчиной. Инцидент произошел 17 августа
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Во время ссоры на улице подросток несколько раз ударил мужчину. В полицию потерпевший не обращался. Об инциденте правоохранители узнали из соцсетей и сразу приступили к проверке.
Обоих участников установили, с ними работают ювенальные полицейские.
Инцидент квалифицировали как хулиганство (ч.1 ст.296 УКУ). Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Николаевской области подростки из-за неприязненных личных отношений избили 12-летнего парня. Избиение фиксировали видеосъемкой.
