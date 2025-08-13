На Черкащине 18-летний парень повредил баннеры на Аллее Героев

В Чигирине полицейские установили личность, повредившую баннеры с портретами на Аллее Героев. Правонарушителем оказался 18-летний местный житель

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 11 августа.

В полицию обратились жители Чигирина с сообщением о факте вандализма.

На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа, документирующая правонарушения. Полицейские провели неотложные поисковые мероприятия и установили причастного к преступлению.

Продолжается выяснение всех обстоятельств. Правовая квалификация события будет определена позже.

Напомним, на Киевщине 45-летняя женщина надругалась над Аллеей памяти Героев. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее на Кмевщине подростки фотографировались на памятнике жертвам Голодомора под российскую музыку. За нарушение подростков придется отвечать их родителям.