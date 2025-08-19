В Черкасской области осудили российских агентов, совершивших серию поджогов
Реальные сроки заключения получили два российских агента, которые совершали поджоги в Черкасской области. Оба злоумышленника были задержаны "по горячим следам" осенью прошлого года
Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Суд признал обоих злоумышленников виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Организатор поджогов получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Его сообщнику, который сотрудничал со следствием, назначили 5 лет заключения.
Напомним, 35-летний наркозависимый, завербованный ФСБ через Телеграмм, поджег военный внедорожник, трансформаторную подстанцию и релейный шкаф на железной дороге. Впоследствии он привлек своего 25-летнего знакомого, и вместе они пытались сжечь здание местного суда.
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
В сети обнародовали кадры последствий вражеского удара по школе в Васильковской громаде на Синельниковщине
19 августа 2025, 10:33Гарантии без гарантий: Запад ищет удобный мир с Путиным
19 августа 2025, 10:17Россияне ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Славянску: попали в промзону
19 августа 2025, 09:54Генсек НАТО заявил о новых гарантиях безопасности для Украины после встречи в США
19 августа 2025, 09:47Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи от Белого дома
19 августа 2025, 09:33Из-за атаки дронов на Черниговщине часть населенных пунктов без света
19 августа 2025, 09:27Переговоры без иллюзий: настроение Трампа может быстро измениться
19 августа 2025, 09:11Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
19 августа 2025, 08:59Россияне попали по дому на Харьковщине: четверо пострадавших, из них два ребенка
19 августа 2025, 08:59В Киевской области депутата горсовета задержали на взятке в 5000 долларов
19 августа 2025, 08:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Все блоги »