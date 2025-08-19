Фото: СБУ

Реальные сроки заключения получили два российских агента, которые совершали поджоги в Черкасской области. Оба злоумышленника были задержаны "по горячим следам" осенью прошлого года

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ .

Суд признал обоих злоумышленников виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Организатор поджогов получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Его сообщнику, который сотрудничал со следствием, назначили 5 лет заключения.

Напомним, 35-летний наркозависимый, завербованный ФСБ через Телеграмм, поджег военный внедорожник, трансформаторную подстанцию и релейный шкаф на железной дороге. Впоследствии он привлек своего 25-летнего знакомого, и вместе они пытались сжечь здание местного суда.