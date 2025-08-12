В Черкасской области 21-летний парень получил 15 лет тюрьмы за поджог электроподстанций
Приговор получил российский агент, поджигавший объекты энергетической инфраструктуры в Черкасской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Российскому агенту назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, житель Уманского района по заданию ФСБ пытался поджечь 8 электроподстанций и релейный шкаф, чтобы обесточить громаду и остановить железную дорогу. СБУ задержала его "на горячем" во время очередной попытки поджога в июле прошлого года.
