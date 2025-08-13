На Черкащині 18-річний хлопець пошкодив банери на Алеї Героїв
У Чигирині поліцейські встановили особу, яка пошкодила банери з портретами на Алеї Героїв. Правопорушником виявився 18-річний місцевий житель
Про це повідомила Поліція Черкаської області, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент стався 11 серпня.
До поліції звернулися мешканці Чигирина з повідомленням про факт вандалізму.
На місце оперативно прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала правопорушення. Поліцейські провели невідкладні розшукові заходи й встановили причетного до злочину.
Триває з'ясування всіх обставин. Правова кваліфікація події буде визначена згодом.
