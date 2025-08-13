09:19  13 серпня
13 серпня 2025, 09:58

На Черкащині 18-річний хлопець пошкодив банери на Алеї Героїв

У Чигирині поліцейські встановили особу, яка пошкодила банери з портретами на Алеї Героїв. Правопорушником виявився 18-річний місцевий житель

Про це повідомила Поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 11 серпня.

До поліції звернулися мешканці Чигирина з повідомленням про факт вандалізму.

На місце оперативно прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала правопорушення. Поліцейські провели невідкладні розшукові заходи й встановили причетного до злочину.

Триває з'ясування всіх обставин. Правова кваліфікація події буде визначена згодом.

Нагадаємо, на Київщині 45-річна жінка вчинила наругу над Алеєю пам’яті Героїв. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Раніше на Київщині підлітки фотографувались на пам'ятнику жертвам Голодомору під російську музику. За порушення підлітків доведеться відповідати їх батькам.

