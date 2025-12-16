В Кривом Роге 21-летний сын поджег автомобиль матери после конфликта – полиция раскрыла детали

Фото: пресс-служба полиции

Криворожские правоохранители объявили подозрение 21-летнему местному жителю, которого считают причастным к поджогу автомобиля, принадлежавшего его матери

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, между родственниками возник бытовой конфликт, после которого молодой человек умышленно повредил транспортное средство.

Инцидент произошел утром 4 декабря возле частного домовладения потерпевшей. Женщина обратилась в полицию с сообщением о возгорании автомобиля. На место выехала следственно-оперативная группа отделения полиции № 9 Криворожского районного управления полиции. Правоохранители зафиксировали следы поджога и собрали первичные доказательства.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что к инциденту может быть причастен сын владелицы авто. По версии следствия, он облил машину горючим веществом и поджег ее. Подозреваемый был задержан в процессуальном порядке в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

Напомним, в Запорожье разоблачили мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами и получал вознаграждение за ущерб украинской инфраструктуре. Он совершал поджоги автомобилей, передавал данные о дислокации подразделений ВСУ и зарабатывал на этом по 500-700 долларов за задание.