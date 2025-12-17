21:44  17 грудня
17 грудня 2025, 20:15

Шукав легкі гроші: на Буковині затримали чоловіка, який підпалив машину - авто згоріло вщент

17 грудня 2025, 20:15
Фото: Нацполіція
У Чернівецькій області затримали 24-річного чоловіка, який підпалив чуже авто. Виявилось, він зробив це на замовлення

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

У ніч на 17 грудня до правоохоронців звернувся громадянин, Mercedes-Benz Actros якого підпалили. Внаслідок пожежі вантажівка була значно пошкоджена. Правоохоронці викрили 24-річного чоловіка, який це зробив.

У зловмисника знайшли переписки з невідомим абонентом, який обіцяв йому гроші за підпал. Правоохоронці повідомили підозрюваному про підозру.

"Поліція Буковини застерігає громадян від участі у протиправних "пропозиціях заробітку", які надходять у месенджерах, соціальних мережах або у повідомленнях від незнайомих осіб", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та отримував винагороду за шкоду українській інфраструктурі. Він здійснював підпали автомобілів, передавав дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та заробляв на цьому по 500-700 доларів за завдання.

палії поліція Чернівецька область
17 грудня 2025
07 серпня 2025
