Фото: Нацполіція

Місцевий житель Чернівецької області став жертвою шахраїв. Це сталось, коли він купував шини для авто в інтернеті

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

32-річний чоловік звернувся до поліції. Він розповів, що хотів купити автомобільні шини в інтернеті. Продавець надіслав йому посилання для нібито успішного переказу коштів. Проте коли чоловік ввів там банківські дані, з його карток перерахувалось майже 190 тияч гривень.

"За вказаним фактом співробітники поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене ст. 190 (Шахрайство) Кримінального Кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше жителька Рівненщини стала жертвою шахрайства. Їй зателефонував невідомий та сказав, що на її ім'я нібито відкритий кредит. Вона переказала аферисту понад 70 тисяч гривень.