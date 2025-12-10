16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 23:35

Хотів лише купити шини: на Буковині чоловік "подарував" гроші аферистам - як це сталось

10 грудня 2025, 23:35
Фото: Нацполіція
Місцевий житель Чернівецької області став жертвою шахраїв. Це сталось, коли він купував шини для авто в інтернеті

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

32-річний чоловік звернувся до поліції. Він розповів, що хотів купити автомобільні шини в інтернеті. Продавець надіслав йому посилання для нібито успішного переказу коштів. Проте коли чоловік ввів там банківські дані, з його карток перерахувалось майже 190 тияч гривень.

"За вказаним фактом співробітники поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене ст. 190 (Шахрайство) Кримінального Кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше жителька Рівненщини стала жертвою шахрайства. Їй зателефонував невідомий та сказав, що на її ім'я нібито відкритий кредит. Вона переказала аферисту понад 70 тисяч гривень.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
07 серпня 2025
