Хотела купить инвертор: аферисты украли у жительницы Буковины десятки тысяч гривен

Жительница Черновицкого района стала жертвой аферистов. Это случилось, когда она хотела купить товар в интернете

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

32-летняя местная жительница обратилась в полицию. Она желала приобрести инвертор в вебе. Продавцам женщина перечислила подписку в размере 50 тысяч гривен. Однако товар так и не получил.

"По факту мошенничества полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.