22:03  08 декабря
ВСУ грозит новый "котел" в Донецкой области
19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
19:28  08 декабря
На Закарпатье задержали иностранца: он направлялся в Украину по железнодорожному пути
08 декабря 2025, 21:55

Хотела купить инвертор: аферисты украли у жительницы Буковины десятки тысяч гривен

08 декабря 2025, 21:55
Фото: Нацполиция
Жительница Черновицкого района стала жертвой аферистов. Это случилось, когда она хотела купить товар в интернете

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

32-летняя местная жительница обратилась в полицию. Она желала приобрести инвертор в вебе. Продавцам женщина перечислила подписку в размере 50 тысяч гривен. Однако товар так и не получил.

"По факту мошенничества полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

Купил авто, которого не существовало: житель Житомирщины "подарил" деньги аферистам
08 декабря 2025, 20:20
На Тернопольщине женщину обманули через фейковую "зимнюю поддержку" на 26 тысяч грн
05 декабря 2025, 11:15
В Николаеве мошенница выманила у 89-летней женщины деньги под видом обмена купюр
05 декабря 2025, 10:29
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В Украине проверят все детские дома
08 декабря 2025, 23:15
Россияне сбросили авиабомбу на Краматорск
08 декабря 2025, 22:59
Куда поехать на Новогодние праздники в Украине: лучшие направления, кроме Карпат
08 декабря 2025, 22:59
РФ нанесла массированный удар по Сумам: в городе отсутствует электроснабжение
08 декабря 2025, 22:36
Гаранта Конституции нет
08 декабря 2025, 22:26
Работница киевского фуникулера создает рождественское настроение пассажирам - видео
08 декабря 2025, 22:16
ВСУ грозит новый "котел" в Донецкой области
08 декабря 2025, 22:03
В Лос-Анджелесе объявили номинантов 83-й премии "Золотой глобус"
08 декабря 2025, 21:45
ВАКС назначил залог для помощника нардепки Скороход: какая сумма
08 декабря 2025, 21:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
