"Подзвонили з банку" і вкрали гроші: на Буковині шахраї пограбували рахунки людей

Правоохоронці закликають людей не довіряти свої дані незнайомцям. На Буковині лише за добу ще двоє людей стали жертвами аферистів

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

До поліції звернулась 37-річна місцева жителька. Жінка розповіла, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Він переконав її, що треба додатково щось зробити для "збереження коштів". Довірившись псевдобанкіру, місцева жителька самостійно переказала понад 17 тисяч гривень на рахунок, який він назвав.

Також постраждала від аферистів 33-річна жителька села Мамаївці. Їй надійшло повідомлення про нібито необхідність авторизації в онлайн-банкінгу з фішинговим посиланням. Перейшовши за невідомою адресою та ввівши персональні дані, жінка втратила зі своєї банківської картки понад 18 тисяч гривень.

"За вказаними фактами шахрайств співробітники поліції розпочали досудові розслідування, передбачені статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

