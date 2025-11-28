11:51  28 ноября
28 ноября 2025, 17:55

Предлагали социальную помощь: на Буковине аферисты обворовали мужчину и пенсионерку

28 ноября 2025, 17:55
Фото: Нацполиция
В Черновицкой области аферисты обманули пенсионерку. Они представились правоохранителями

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

69-летняя местная жительница обратилась в полицию. По ее словам, в одном из мессенджеров неизвестный, представившись работником правоохранительного органа. В результате женщину обманули почти полмиллиона гривен.

В тот же день 45-летний житель Новоднестровска также обратился в полицию. По его словам, он хотел оформить пособие в интернете. Однако в результате он потерял со счета 65 тысяч гривен.

"Сведения о незаконном завладении средствами граждан сотрудники полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводятся досудебные расследования", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

