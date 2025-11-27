11:40  27 ноября
Киевлянин для заработка поджег шесть авто ВСУ: стало известно, как его наказали
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
08:49  27 ноября
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
27 ноября 2025, 14:45

В Харькове аферисты похищали аккаунты пользователей соцсетей

27 ноября 2025, 14:45
Фото: Нацполиция
В Харькове разоблачили троих молодых ребят, похищавших данные пользователей соцсетей. Теперь им грозит тюрьма

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Злоумышленниками оказались трое молодых парней в возрасте 17, 18 и 25 лет. Они самостоятельно создали вредоносное программное обеспечение. Благодаря этому они могли проверять валидность получаемых авторизационных данных. После этого владельцы аккаунтов теряли доступ к своим аккаунтам.

Правоохранители объявили злоумышленникам о подозрении. Скоро они предстанут перед судом. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

аферист полиция
