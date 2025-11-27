В Харькове аферисты похищали аккаунты пользователей соцсетей

Фото: Нацполиция

В Харькове разоблачили троих молодых ребят, похищавших данные пользователей соцсетей. Теперь им грозит тюрьма

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Злоумышленниками оказались трое молодых парней в возрасте 17, 18 и 25 лет. Они самостоятельно создали вредоносное программное обеспечение. Благодаря этому они могли проверять валидность получаемых авторизационных данных. После этого владельцы аккаунтов теряли доступ к своим аккаунтам.

Правоохранители объявили злоумышленникам о подозрении. Скоро они предстанут перед судом. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

