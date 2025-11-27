Обещали заработок на криптовалюте: на Буковине мошенники "заработали" на доверии людей

Фото: Нацполиция

В Черновицкой области мошенники украли у жителей более 40 тысяч гривен. Одной из потерпевших обещали дополнительный заработок

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

26 ноября в полицию обратилась 41-летняя жительница Черновцов. В одном из мессенджеров незнакомый человек предложил ему заработок на криптовалюте. Женщина доверилась и перечислила на счет аферистов 26135 гривен.

Также жертвой мошенников стала 46-летняя жительница области. Ей позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банка. Он убедил ее, что она нуждается в дополнительной защите своих банковских счетов, и украл у нее 20 тысяч гривен.

"Сотрудники полиции внесли сведения о мошенничестве в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводятся досудебные расследования", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее под предлогом проверки купюр псевдоработники банка выманили у жительницы Тернопольщины 34 тыс. грн. Событие произошло в конце октября.