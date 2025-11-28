21:02  28 листопада
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
20:41  28 листопада
Стало відомо, якою буде погода наприкінці листопада
20:15  28 листопада
На Львівщині чоловік торгував зброєю: розбирав і
28 листопада 2025, 17:55

Пропонували соціальну допомогу: на Буковині аферисти обікрали чоловіка і пенсіонерку

28 листопада 2025, 17:55
Фото: Нацполіція
У Чернівецькій області аферисти обманули пенсіонерку. Вони представились правоохоронцями

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

69-річна місцева жителька звернулась до поліції. За її словами, в одному з месенджерів невідома особа, представившись працівником правоохоронного органу. В результаті жінку ошукали на майже пів мільйона гривень.

Того ж дня 45-річний житель Новодністровська також звернувся до поліції. За його словами, він хотів оформити грошову допомогу в інтернеті. Проте в результаті він втратив з рахунку 65 тисяч гривень.

"Відомості про незаконне заволодіння коштами громадян співробітники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться досудові розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

