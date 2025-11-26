07:22  26 ноября
В Полтаве столкнулись иномарки: пострадали женщина и ребенок
07:46  26 ноября
100 тыс. долларов под одеждой: на Буковине пресекли попытку незаконного вывоза валюты
08:38  26 ноября
Киевлянин обещал "легальные" отсрочки от мобилизации за 10 тысяч долларов
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2025, 07:55

Во Львове задержали врача за вымогательство $2000 за продолжение фиктивной инвалидности

26 ноября 2025, 07:55
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили врача, которая требовала и получила 2000 долларов за положительное решение о продлении пациенту третьей группы инвалидности и за установление более высокого процента потери трудоспособности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигурантка занимала должность главы экспертной команды по оценке повседневного функционирования в одном из львовских медучреждений. Ее задержали в помещении больницы сразу после получения взятки.

Во Львове задержали врача за вымогательство $2000 за продолжение фиктивной инвалидности

Врачу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Меру пресечения фигурантке должен определить суд.

Во Львове врач требовала $2000 за продолжение фиктивной инвалидности

Ранее сообщалось, что в Черкасской области сын мэра незаконно получил соцвыплаты за инвалидность и проиграл деньги в казино. Его инвалидность уже аннулирована. Мужчине сообщили о подозрении за мошенничество.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов задержание полиция Врач взятка инвалидность
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Мирный трек отложен: Трамп, Путин и Зеленский в режиме паузы
26 ноября 2025, 08:48
Киевлянин обещал "легальные" отсрочки от мобилизации за 10 тысяч долларов
26 ноября 2025, 08:38
В Запорожье в результате массированной атаки повреждена 31 многоэтажка, количество пострадавших возросло
26 ноября 2025, 08:24
В Хмельницкой области задержали гражданку Молдовы, которую разыскивали за торговлю детьми
26 ноября 2025, 08:22
На Житомирщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась: погибли двое мужчин
26 ноября 2025, 08:14
Россия ударила по пригороду Харькова ракетами
26 ноября 2025, 08:03
100 тыс. долларов под одеждой: на Буковине пресекли попытку незаконного вывоза валюты
26 ноября 2025, 07:46
"Это стандартная форма переговоров": Трамп прокомментировал советы Виткоффа Кремлю
26 ноября 2025, 07:42
Россияне ночью били по двум районам Днепропетровщины: возникли пожары
26 ноября 2025, 07:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Все блоги »