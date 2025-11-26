Во Львове врач требовала $2000 за продолжение фиктивной инвалидности

Фото: полиция

Правоохранители разоблачили врача, которая требовала и получила 2000 долларов за положительное решение о продлении пациенту третьей группы инвалидности и за установление более высокого процента потери трудоспособности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигурантка занимала должность главы экспертной команды по оценке повседневного функционирования в одном из львовских медучреждений. Ее задержали в помещении больницы сразу после получения взятки.

Врачу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Меру пресечения фигурантке должен определить суд.

