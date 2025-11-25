Иллюстративное фото

В Днепре осудили мужчину, который обворовывал продавцов OLX. Он подменял дорогие часы на дешевые копии

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Мужчина продумал схему. Первоначально он находил объявление на OLX, где продавали оригинальные Apple Watch. Впоследствии он договаривался об отправке по почте. Уже на отделении Новой почты злоумышленник менял дорогой гаджет на дешевый подлог. В результате Новая почта должна была компенсировать 42 тысяч гривен.

"Зарабатывал" этой схемой мужчина несколько месяцев. Впоследствии его задержали. На суде он полностью признал вину. В апреле 2025 года суд назначил ему наказание: 3 года, 3 месяца ограничения свободы, однако с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, злоумышленник обязан компенсировать Новой Почте 42 100 гривен ущерба и уплатить 210 судебных издержек.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.