27 октября 2025, 21:08

Под предлогом проверки купюр псевдоработники банка выманили у жительницы Тернопольщины 34 тыс. грн

27 октября 2025, 21:08
иллюстративное фото: из открытых источников
Неизвестные позвонили 64-летней женщине и представившись работниками банка, сообщили о необходимости проверить денежные банкноты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во время разговора мошенники убедили женщину перечислить свои сбережения через банковское отделение на якобы служебный счет для проверки. Жительница Тернопольщины перевела 34 000 гривен на банковскую карту одного из банков. После этого связь с псевдоработниками банковского учреждения прервалась и женщина обратилась в полицию.

По данному факту правоохранители начали проверку и принимают меры по установлению лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в Тернопольской области мошенники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, "развели" женщину на 160 тыс. грн. Жертвой аферы стала 48-летняя жительница региона.

27 октября 2025
07 августа 2025
