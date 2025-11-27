Обіцяли заробіток на криптовалюті: на Буковині шахраї "заробили" на довірі людей

Фото: Нацполіція

У Чернівецькій області шахраї вкрали в жителів понад 40 тисяч гривень. Одній з потерпілих обіцяли додатковий заробіток

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

26 листопада до поліції звернулась 41-річна жителька Чернівців. В одному з месенджерів незнайома особа запропонувала їй заробіток на криптовалюті. Жінка довірилась та перерахувала на рахунок аферистів 26 135 гривень.

Також жертвою шахраїв стала 46-річна жителька області. Їй зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Він переконав її, що вона потребує додатково захистити свої банківські рахунки, і вкрав у неї 20 тисяч гривень.

"Співробітники поліції внесли відомості про шахрайство до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться досудові розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше під приводом перевірки купюр псевдопрацівники банку видурили у жительки Тернопільщини 34 тис. грн. Подія сталась наприкінці жовтня.