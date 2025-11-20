В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии

Фото: Нацполиция

Авария произошла 19 ноября на улице Каштановой в областном центре. Водитель скрылся с места ДТП

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Предварительно неизвестный водитель сбил 60-летнюю местную жительницу. После аварии он скрылся с места событий. В результате аварии пострадавшую госпитализировали в больницу с травмами.

Правоохранители приступили к поискам водителя. Им оказался 32-летний житель. У него изъяли его авто: теперь Volkswagen Golf на штрафной площадке. Полиция начала уголовное производство.

