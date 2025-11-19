В Киеве 22-летний водитель сбил пешехода и скрылся: его задержали на Франковщине

Фото: Национальная полиция

Полицейские задержали 22-летнего водителя BMW, который в состоянии алкогольного опьянения сбил 44-летнего мужчину и уехал с места ДТП

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла на перекрестке улиц Якуба Колоса и Гната Юры.

Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. После наезда водитель оставил автомобиль на обочине дороги и пытался скрыться попутками в Ивано-Франковской области, где планировал скрываться.

Оперативники разыскали его и задержали.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Максимальное наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.

