17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
14 ноября 2025, 20:56

В Одесской области 19-летний водитель получил 3 года за смертельный наезд на дочь бывшего мэра

14 ноября 2025, 20:56
Фото: Екатерины Бойченко/Facebook
Суд вынес приговор молодому водителю, который сбил насмерть дочь экс-мера Килии, учитывая просьбу отца потерпевшей о смягчении наказании

Об этом рассказал судья-спикер Измаильского горрайонного суда Иван Яковенко, передает RegioNews.

В Измаиле суд вынес приговор 19-летнему водителю, который вечером 5 августа сбил на пешеходном переходе 22-летнюю Екатерину Бойченко, дочь бывшего мэра Килии. Согласно решению суда парень проведет в тюрьме 3 года и в течение трех лет не сможет управлять автомобилем.

В ходе судебного разбирательства отец погибшей просил судью не лишать свободы виновника и предоставить ему испытательный срок. Как пояснил Павел Бойченко, семья избрала такую позицию, исходя из того, по какому пути, по их мнению, пошла бы сама Екатерина.

Согласно данным следствия, водитель превысил скорость и не успел среагировать, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Он полностью признал свою вину, способствовал следствию и вызвал скорую помощь. Сторона обвинения просила назначить 4 года лишения свободы, однако суд учел раскаяние подсудимого и назначил 3 года заключения.

Решение еще не вступило в законную силу, и обе стороны вправе обжаловать его в течение 30 дней. Судья отметил, что реальное наказание избрали с целью перевоспитания виновника и предотвращения подобных правонарушений в будущем.

Напомним, 14 ноября утром в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошла ужасная трагедия – грузовик с полуприцепом насмерть сбил 65-летнего мужчину, пытавшегося перейти дорогу по нерегулируемому переходу.

Измаил Одесская область смертельное ДТП суд приговор авария
