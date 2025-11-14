Фото: Екатерины Бойченко/Facebook

Об этом рассказал судья-спикер Измаильского горрайонного суда Иван Яковенко, передает RegioNews.

В Измаиле суд вынес приговор 19-летнему водителю, который вечером 5 августа сбил на пешеходном переходе 22-летнюю Екатерину Бойченко, дочь бывшего мэра Килии. Согласно решению суда парень проведет в тюрьме 3 года и в течение трех лет не сможет управлять автомобилем.

В ходе судебного разбирательства отец погибшей просил судью не лишать свободы виновника и предоставить ему испытательный срок. Как пояснил Павел Бойченко, семья избрала такую позицию, исходя из того, по какому пути, по их мнению, пошла бы сама Екатерина.

Согласно данным следствия, водитель превысил скорость и не успел среагировать, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Он полностью признал свою вину, способствовал следствию и вызвал скорую помощь. Сторона обвинения просила назначить 4 года лишения свободы, однако суд учел раскаяние подсудимого и назначил 3 года заключения.

Решение еще не вступило в законную силу, и обе стороны вправе обжаловать его в течение 30 дней. Судья отметил, что реальное наказание избрали с целью перевоспитания виновника и предотвращения подобных правонарушений в будущем.

