У Чернівцях водій збив пенсіонерку та втік з місця аварії

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 19 листопада на вулиці Каштановій в обласному центрі. Водій втік з місця ДТП

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Попередньо, невідомий водій збив 60-річну місцеву жительку. Після аварії він втік з місця подій. Внаслідок аварії потерпілу госпіталізували до лікарні з травмами.

Правоохоронці розпочали пошуки водія. Ним виявився 32-річний житель. У нього вилучили його авто: тепер Volkswagen Golf на штрафному майданчику. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в Одеській області 19-річний водій отримав 3 роки за смертельний наїзд на доньку колишнього мера. За даними слідства, водій перевищив швидкість і не встиг зреагувати, коли дівчина переходила дорогу по пішохідному переходу.