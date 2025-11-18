Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

16 листопада чоловік звернувся до поліції. За його словами, він отримав дзвінок від невідомого, який назвався працівником банку. Псевдобанкір заявив про нібито підозрілу спробу зняти гроші з рахунку чоловіка.

Щоб "зберегти заощадження" аферист вмовив потерпілого виконати певні дії. Лише після цього чоловік усвідомив, що він став жертвою шахраїв. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.