17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 18:55

На Рівненщині чоловік прокрався в будинок пенсіонерки, напав на неї та пограбував

14 листопада 2025, 18:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Раніше вже судимий чоловік напав на пенсіонерку в її ж будинку. Тепер він отримав судовий вирок

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у травні цього року в місті Дубно. 37-річний чоловік посеред ночі в масці через незакриту хвіртку проник до будинку 77-річної пенсіонерки. Вона в той час спала. Зловмисник зв'язав жінку мотузкою, вдарив її. Згодом він вкрав у неї 1 500 гривень та втік.

На суді він не визнавав провину. Лише згодом він все ж погодився піти на угоду з прокурором. Суд призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть рецидивіста, який пограбував дитину. Фігурант був двічі судимий за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Загалом він провів за ґратами 11 років. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад Пограбування суд
На Прикарпатті чоловік напав із ножем на свого вітчима
14 листопада 2025, 17:20
На Київщині підліток напав на перехожого та вдарив ножем
12 листопада 2025, 16:22
На Рівненщині водій таксі вдарив клієнта ножем у спину: подробиці інциденту
12 листопада 2025, 10:55
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Що буде з цінами на продукти в Україні: експерт пояснив, що може подорожчати
14 листопада 2025, 20:30
На Одещині нетверезий чоловік поранив знайому ножем через чарку горілки
14 листопада 2025, 20:24
Після війни в Україні прогнозують отруйні врожаї та "червоні зони" відчуження
14 листопада 2025, 20:07
50 тисяч на дитину: президент Зеленський підписав закон про виплати батькам
14 листопада 2025, 19:55
В Україні змінились ціни на молоко: скільки тепер коштує літр на полицях магазинів
14 листопада 2025, 19:30
Сирський прокоментував ситуацію у Покровську і Мирнограді
14 листопада 2025, 19:20
На Львівщині чоловік забив співмешканку до смерті, і намагався накласти на себе руки
14 листопада 2025, 19:15
Прикордонники назвали найменш завантажені пункти пропуску на Львівщині
14 листопада 2025, 18:47
Стало відомо, як українцям відключатимуть світло 15 листопада
14 листопада 2025, 18:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »