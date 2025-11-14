Фото: Нацполіція

Раніше вже судимий чоловік напав на пенсіонерку в її ж будинку. Тепер він отримав судовий вирок

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у травні цього року в місті Дубно. 37-річний чоловік посеред ночі в масці через незакриту хвіртку проник до будинку 77-річної пенсіонерки. Вона в той час спала. Зловмисник зв'язав жінку мотузкою, вдарив її. Згодом він вкрав у неї 1 500 гривень та втік.

На суді він не визнавав провину. Лише згодом він все ж погодився піти на угоду з прокурором. Суд призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

